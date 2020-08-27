Covid-19 tedbirlerine uymayan AB'nin Ticaretten Sorumlu Komiseri istifa etti

Covid-19 tedbirlerine uymadığı için eleştirilerin hedefi olan Avrupa Birliği'nin (AB) Ticaretten Sorumlu Komiseri Phil Hogan istifa etti.

Euronews'ta yer alan habere göre, Phil Hogan geçen hafta kendi ülkesi İrlanda'ya yaptığı seyahat sırasında bir golf sahasında verilen yemeğe katılmış ve etkinlikte ne kendisi ne de diğer davetliler Covid-19 tedbirlerine riayet etmişti.

Hogan'ın sözcüsü, yetkilinin iki haftalık karantina sürecini tamamladığını açıklamış ancak daha sonra bunun doğru olmadığı da ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Phil Hogan'a salgın nedeniyle uygulanan kurallara uymadığı gerekçesiyle kendi ülkesinde de polis soruşturması başlatıldı.