Covid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in durumuyla ilgili yeni açıklama

Covid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son testi negatif çıktı.

Haber Merkezi

Hastanede Covid-19 tedavisi süren Muhittin Böcek'in son 24 saatlik sağlık durumuyla ilgili doktorlarından alınan bilgi  Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır" denildi.

Kronik astım hastalığı bulunan Muhittin Böcek, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlanmış ve tedbir amaçlı uyutulmuştu.