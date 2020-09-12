Covid-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in durumuyla ilgili yeni açıklama

Hastanede Covid-19 tedavisi süren Muhittin Böcek'in son 24 saatlik sağlık durumuyla ilgili doktorlarından alınan bilgi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır" denildi.
Kronik astım hastalığı bulunan Muhittin Böcek, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlanmış ve tedbir amaçlı uyutulmuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in son 24 saatlik sağlık durumu ile ilgili doktorlarından alınan bilgiyi kamuoyuna saygıyla sunuyoruz. #TürkiyeSeninleMuhittinBöcek pic.twitter.com/MBgaNbDzwi— ANTALYA BÜYÜKŞEHİR (@ANTALYABB) September 12, 2020