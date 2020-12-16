Covid-19 Takip Merkezi açılıyor: İki yıl boyunca devam edecek

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs geçiren hastaların sağlık durumlarının takibi için bir merkez kurulacak.

Covid-19 geçirmiş hastaların, varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az 2 yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına müdahale edilecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre, merkezler gönüllülük esasına göre davet usulüyle çalışacak. Covid-19 geçirmiş vatandaşlar aranarak merkeze davet edilecek ve randevu oluşturulacak.

Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılacak.

Bu kapsamda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Aralık, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ise 8 Aralık itibarıyla hasta kabulüne başlandı.