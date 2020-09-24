Covid-19 taahhütnamesi: Yakalanırsam tüm sorumluluk bana ait...

AKP'nin normalleşme kararından itibaren salgının seyri artışa geçerken, bu artıştan en çok etkilenen emekçiler olmaya devam ediyor.

Salgın iş yerlerindeki yoğun mesailer, uygun olmayan çalışma koşulları ve yetersiz önlemler dolayısıyla yayılırken, sorumlular önlem almak yerine olası bir yayılma durumundan kendilerini kurtarmaya çalışıyor.

Bunun son örneği Balıkesir'den gelirken, belediyeye bağlı BASKİ Genel Müdürlüğü, tüm çalışanlara taahhütname imzalattı.

Söz konusu Covid-19 taahhütnamesinde, "Covid-19 (Koronavirüs) taşımam ve bunun farkında olmamam ihtimallerinde gerek diğer çalışanlara gerekse üçüncü kişilere hastalık bulaştırmam halinde sorumluluğun tek başıma bana ait olduğunu" ifadesi yer alıyor.

Çalışanların tepkisini çeken bu ifade, sorumluluğun sadece işçilere yüklenmek istediğini de ortaya koyuyor.

Taahhütnamenin söz konusu maddesi şu şekilde:

"Covid-19 taşımam ve bunun farkında olmamam ihtimallerinde gerek diğer çalışanlara gerekse üçüncü kişilere hastalık bulaştırmam halinde sorumluluğun tek başıma bana ait olduğunu, BASKİ Genel Müdürlüğünün bulaşıcı bir hastalığın yayılmasına ilişkin bir durumun ortaya çıkmaması için gerekli tüm tedbirleri aldığını, bu durumdan kaynaklanan tüm adli ve idari sorumluğun tek başıma bana ait olduğunu... (beyan ve taahhüt ederim.)"