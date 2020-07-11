Covid-19 şüphesiyle hastaneye giden işçiye test yapılmadı

Covid-19 şüphesi ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran tekstil işçisine kronik hastalığı olmadığı ve yaşının genç olduğu gerekçesiyle Covid-19 testi yapılmadı.

Başvurusu geri çevrilen işçi, yaşadıklarını soL'a anlattı.

Yaşadıklarınızı anlatır mısınız?

Perşembe günü işteyken yorgunluğumun giderek arttığını fark ettim. Bunun son zamanlarda çalışma şartlarının ağır olmasından kaynaklı olabileceğini düşündüm fakat akşam eve geldiğimde zamanla halsizliğim giderek arttı ve bunla birlikte eklem ağrıları, baş ağrısı, mide bulantısı, yüksek ateş gibi belirtiler de baş gösterdi. Öyle ki Cuma günü işe gidemedim ve sağlık ocağına başvurdum. Sağlık ocağındaki doktor ilaç yazıp en kısa zamanda test yapmam gerektiğini söyledi.

Bugün test yaptırmak için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim. Fakat bana test yapamayacaklarını söylediler ve gerekçe olarak yaşlı olmamamı ve kronik hastalığımın olmamasını gösterdiler.

Test yapmayız ama kendini 14 gün karantinaya al

14 gün boyunca kendimi karantinaya almam gerektiğini söylediler ve ilaç yazıp eve gönderdiler. Çalışan olduğumu söyledim ve kendimi karantinaya alabilmek için resmi bir belge vermelerini talep ettim; işyerinden ancak o zaman izinli olabileceğimi söyledim. Buna rağmen yine de ne test yapıldı ne de rapor verildi. Bu şekilde işe gidebileceğimi söylediler. Mecburi olarak eve dönmek zorunda kaldım ve Pazartesi günü tekrar işe gitmek zorundayım, hem de Covid-19 hastası olup olmadığımı öğrenemeden.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Bunun adı halk düşmanlığıdır başka bir açıklaması olamaz. Düşünün hasta olup olamadığımı öğrenemiyorum ve benim üzerimden çevremdeki insanlara bulaştırmamam için bana olanak sağlanmıyor, aksine sanki bile isteye hastalığın yayılmasını istiyor gibi davranıyorlar. Parası olana ve yüksek mevkilerde tanıdığı olanlara test yapmak çok kolay ama söz konusu biz halktan insanlar olunca test yapılmıyor. Bunun için bin bir türlü bahane üretiliyor. Yaşamımızın hiçbir değeri yok onların gözünde.