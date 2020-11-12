Covid-19 önlemi: Erdoğan geliyor diye işçilere idari izin

İşçiler için salgın önlemlerini hayata geçirmeyi düşünmeyen iktidar, kendisini korumak için iş yerlerini dahi boşaltıyor.

Aselsan’ın Gölbaşı’ndaki tesisinin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ziyaret edileceği, bu nedenle çok sayıda çalışana idari izin verildiği öğrenildi.

Bazı işçilerin oluşturulacak fuar alanında görev yapacağı, bu işçilere bizzat Cumhurbaşkanlığı ekipleri tarafından Covid-19 testi yapılacağı belirtilirken, diğer işçilere ise test yapmak yerine idari izin verildi.

Salgın birçok iş yerinde olduğu gibi Aselsan'da da yayılırken, yaygın test yerine Erdoğan geliyor diye idari izin verilmesi dikkat çekti.

İdari izin kapsamında yüzlerce işçi olduğu öne sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı programında yer alıyor

Erdoğan'ın bugün Aselsan'a yapacağı ziyaret Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan "günlük program" bölümünde de yer aldı.

Söz konusu duyuruda programın içeriği "Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları (Aselsan Gölbaşı Yerleşkesi)" şeklinde duyuruldu.