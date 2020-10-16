'Covid-19 ölümlerini saklamak için sela okunmasını yasakladılar'

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde resmi rakamlara göre 12 Ekim 2020 tarihine kadar Covid-19 nedeniyle 8895 vatandaşın yaşamını yitirdiği bilgisinin eksik olduğunu belirtti. Antmen, “Türk Tabipler Birliği hem vaka hem de ölüm sayılarının Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rakamlardan çok daha fazla olduğunu açıklamıştır. Covid-19 ile ilgili verilen sayılara güvenilirlik her geçen gün azaltmakta; kamuoyunda gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu uzman kişilerce de konuşulmaktadır” diye konuştu.

'Cenaze selası yasak'

Antmen, Covid-19 nedeniyle ölen bazı kişilerin ölüm raporlarına "Doğal ölüm" veya "Bulaşıcı hastalık" yazıldığının ortaya çıktığını anlatarak şunları söyledi:

"E-Devletten Belediyelerin vefat bilgileri kısmında ‘ölüm nedeni’ kısmının çıkarılması da koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarının çok daha yüksek olduğu iddialarını daha fazla güçlendirmektedir. Şimdi de koronavirüs nedeniyle ölümlerin ve vaka sayılarının yoğun olduğu illerde camilerden cenaze selası okunmasına yasak getirilmiştir. Böylece koronavirüs kaynaklı ölümlerin artışının vatandaştan saklanılması amaçlanmıştır."

Antmen’in önergesinde yer alan sorular şöyle