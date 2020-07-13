Covid-19 ölümleri dünyada üçüncü sıraya yükseldi

Covid-19 kaynaklı ölümler 2020’de tüm nedenlere bağlı ölümlerin içinde üçüncü sıraya yükseldi ve bu hızla ilk sıraya yerleşmesi an meselesi.

İlker Belek

Yakın zamanlara kadar pek çok kişi, verem, beslenme yetersizliği, intihar, cinayet, çatışma gibi başka nedenlere bağlı ölümlerin çok daha fazla olduğunu, bu nedenle de Covid-19’a bu denli önem verilmesinin o nedenlerin gözlerden saklanması amacını taşıdığını ileri sürüyordu. 

Oysa, içinde bulunduğumuz dönemde Covid-19’un diğer tüm sağlık sorunlarından daha fazla derecede önem hak etmesinin gerekçeleri var: 

1- Kesin bir tedavisi yok.

2- Etkili bir aşısı yok.

3-Salgınlar, diğer tüm hastalıklardan farklı olarak hayatı durdurur, sağlık sistemini kilitler, Covid-19 salgınında da öyle oldu.

4-Henüz birinci dalga kontrol altına alınamadı, bu gidişle yeni bir atak olacak ve birinci dalganın ilk haftalarında yaşananlara benzer şeyler yine yaşanacak.

5-Diğer hastalıklardan farklı olarak Covid-19 pek çok ülke ve siyasetçi tarafından hala gereken düzeyde dikkate alınmıyor.

İşte bu faktörlerin sonucunda Covid-19 ölümleri 2020’de tüm nedenlere bağlı ölümlerin içinde üçüncü sıraya yükseldi ve bu hızla ilk sıraya yerleşmesi de an meselesi.

Aşağıdaki bağlantıyla ulaşılabilen görsel yılbaşından bu yana Covid-19’a bağlı ölümlerin nasıl büyük bir hızla üst sıralara tırmandığını gösteriyor. 

https://public.flourish.studio/visualisation/2944635/

10 Temmuz itibariyle değişik nedenlere bağlı ölüm sayıları