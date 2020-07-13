Covid-19 ölümleri dünyada üçüncü sıraya yükseldi

Yakın zamanlara kadar pek çok kişi, verem, beslenme yetersizliği, intihar, cinayet, çatışma gibi başka nedenlere bağlı ölümlerin çok daha fazla olduğunu, bu nedenle de Covid-19’a bu denli önem verilmesinin o nedenlerin gözlerden saklanması amacını taşıdığını ileri sürüyordu.

Oysa, içinde bulunduğumuz dönemde Covid-19’un diğer tüm sağlık sorunlarından daha fazla derecede önem hak etmesinin gerekçeleri var:

1- Kesin bir tedavisi yok.

2- Etkili bir aşısı yok.

3-Salgınlar, diğer tüm hastalıklardan farklı olarak hayatı durdurur, sağlık sistemini kilitler, Covid-19 salgınında da öyle oldu.

4-Henüz birinci dalga kontrol altına alınamadı, bu gidişle yeni bir atak olacak ve birinci dalganın ilk haftalarında yaşananlara benzer şeyler yine yaşanacak.

5-Diğer hastalıklardan farklı olarak Covid-19 pek çok ülke ve siyasetçi tarafından hala gereken düzeyde dikkate alınmıyor.

İşte bu faktörlerin sonucunda Covid-19 ölümleri 2020’de tüm nedenlere bağlı ölümlerin içinde üçüncü sıraya yükseldi ve bu hızla ilk sıraya yerleşmesi de an meselesi.

Aşağıdaki bağlantıyla ulaşılabilen görsel yılbaşından bu yana Covid-19’a bağlı ölümlerin nasıl büyük bir hızla üst sıralara tırmandığını gösteriyor.

https://public.flourish.studio/visualisation/2944635/

10 Temmuz itibariyle değişik nedenlere bağlı ölüm sayıları