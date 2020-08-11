Covid-19 nedeniyle Brezilya'da 703, Meksika'da 705, Hindistan'da 871 kişi daha öldü

Koronavirüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 703 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 101 bin 752'ye, vaka sayısı da 22 bin 48 artarak 3 milyon 57 bin 470'e yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 628 bin 415 vaka ve 25 bin 151 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre de, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 705 artarak 53 bin 3'e ulaştı. Ülkede vaka sayısı 5 bin 558 artışla 485 bin 836'ya yükseldi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise ülkede son 24 saatte 871 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 45 bin 257'ye çıktı. Vaka sayısı son 24 saatte 53 bin 601 artarak 2 milyon 268 bin 675'e ulaştı.