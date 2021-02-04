Covid-19 inkarcısının hastanelere girmesi yasaklandı

İngiltere'nin Bournemouth kentinde bir kadın, bir hastanede Covid-19'un bir "hile" olduğuna dair iddiasını ispatlamak için boş koridorları çekmeye çalışırken yakalandı.

Yerel basına göre, Bournemouth Kraliyet Hastanesi'nde (RBH) yakalanan Hannah Dean'in, kendisini "kayıtlı bir gazeteci" olarak tanıtarak Facebook hesabından İngiltere'nin güney doğusundaki hastanelerden görseller paylaştığı belirtildi.

Dean'in videoyu paylaşmadan önce hastanenin koridorlarında 11 dakika boyunca gezindiği belirtildi. RBH yöneticileri, Dean'in bu eylemlerini çalışanlara, hastanelere ve koronavirüs tedavisi görenlerin ailelerine büyük hakaret olarak niteleyerek kınadı.

Konuya ilişkin açıklama yapan RBH sözcüsü, "Hastanemizde çekilen görüntüler, hiçbir şey kanıtlamıyor. Hastanemizin koridorlarının bir pazar akşamında boş ve sessiz olmasını bekleriz, çünkü hastalarımızı bu saatlerde nöbetleşe kontrol ediyoruz ve bu saatlerde istisnai durumlar dışında hastaneye ziyaretçi kabul etmiyoruz. Hastalarımızın bakımı için başka bir yeri gönderilmeleri durumunda nakli sağlamamız ve salgını önlememiz için koridorlarımızı boş tutmamız gerekiyor" dedi.

Hastanelere girmesi yasaklandı, mahkemeye çıkabilir

Dean'in, yaptıklarından dolayı ülkedeki hastanelere girmesi yasaklandı.

Dean'in acil durum dışında hastaneye girmemesi için polis tarafından daha önce uyarıldığı kaydedildi. Dean'in uyarılara dikkat etmemesi üzerine Hampshire polisinin hakkında Toplumu Koruma Notu (CPN) çıkardığı belirtildi. Dean, bu karara göre mahkemeye çıkarılıp yargılanabilir.

Dean, söz konusu videoları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hastaneleri hiç bu kadar boş görmemiştim. Hükümet bize yalan söylüyor, bu çok rahatsız edici" demişti.