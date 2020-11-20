Covid-19 hastalarına 'elektronik bileklik'le takip

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

Kararda, kişilerin Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca Kırıkkale'de, "pilot il uygulaması" çerçevesinde elektronik bileklikle de takip edileceği belirtildi.

Tedavi ve takip süreci evlerinde devam eden Covid-19 hastaları ve temaslılarına İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ya da Valilik denetim ekipleri tarafından elektronik bileklik takılacak. Yapılan denetimlerde bilekliğini çıkarmış olan yurttaşların izolasyon kurallarını ihlal ettikleri için İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak.

Bilekliği yanlışlıkla kopan ya da yırtılan yurttaşların cezai müeyyide ile karşılaşmamak adına durumu derhal filyasyon ya da denetim ekiplerine bildirmesine, takılan elektronik bilekliğin çalışmaz hale getirilmesi durumunda TCK’nın 152. maddesi gereğince kamu malına zarardan işlem yapılacağının bildirilmesi ve kişilere bilgilendirme yapılacak.

Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.