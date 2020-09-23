'Covid-19 hastaları yurtlarda gönüllü kalabilecek'

Tokat Valisi Ozan Balcı, kentte denetimlerde bulundu. DHA'nın haberine göre Vali Balcı, Tokat’ta maske konusunda başarılı olduklarını söyledi.

Evde karantina uygulamalarının devam ettiğini belirten Balcı, "Hastalarımızın evde karantinaya uymalarını rica ediyorum. Kurallara uymayanlar mecburi yurtlara alınacak. Ayrıca evde karantinada kalamayacağını, diğer çoluk çocuğuna zarar vereceğini düşünen varsa onlar da gönüllü olarak yurtlarda kalabilir. Ancak şu anda yurtlarda kalan hiçbir vatandaşımız yok" diye konuştu.