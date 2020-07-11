Covid-19 hastaları için özel hastanelere artık 'yoğun bakım pandemi bakım ücreti' ödemesi yapılmayacak

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, SGK'nın Covid-19 tedavisi için aldığı kararı bir açıklama yaparak duyurdu.

"Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 29 Haziran 2020’den itibaren özel hastanelere COVID-19 tedavisi gören hastalar için yoğun bakım pandemi bakım ücreti ödemesi yapmayacağına dair yazı gönderildiği bilgisi Birliğimize ulaşmıştır" denilen açıklamada, "Bu bildirim, özel hastanelerin 29 Haziran’dan sonra yatan hastalar nedeni ile zarar edeceğine ilişkin itirazları, hastaların katkı payı vermek durumunda kalacaklarına yönelik kaygıları, özel hastanelerden devlet hastanelerine sevklerin başlaması, özellikle hasta sayısının yükselişte olduğu bölgelerde yatak sıkıntısı gibi sorunları gündeme getirmiştir" ifadesini kullandı.

Açıklamada şöyle denildi:

Şu anda yürürlükte olan SUT’un 1.9.3.maddesinde, “acil hal” kapsamına dahil edilerek ilave ücret alınamayacak hizmetler içinde, halen “Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri, ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetleri” yer almaktadır. Pandemi yoğun bakım ücretinin ödenmeyeceği anlamına gelen son bildirim bir SUT değişikliğinin habercisi olarak değerlendirilmelidir. Geçen hafta yurtdışına çıkacak vatandaşlardan gittikleri ülke tarafından talep edilen PCR testi için Sağlık Bakanlığı hesabına İBAN üzerinden ücret ödenmesinin istenmesini de hatırlayacak olursak, SUT değişikliği ile COVID-19’un tetkik, tanı ve tedavisinde kamu sağlık hizmet sunucularının katılım payı ve salgının ilk günlerinde olduğu gibi özel sağlık kuruluşlarınca vatandaşlardan ilave ücret alındığı döneme geçileceği sonucuna ulaşmak hiç de zor değildir.

Pandemi sürecinde sağlık hizmetlerinde kamusal kaynakların ne denli önemli olduğu, katkı-katılım paylarının ve cepten ödemelerin nasıl mağduriyetlere yol açtığı bir kez daha tüm açıklığı ile görülmüştür. Ancak salgın hala devam ederken ödemelere kısıtlamalar getirilmesi, salgını yönetmeye, önlemeye yönelik uygulamalardan IBAN verilerek ücret talep edilmesi pandemiden gereken dersin çıkarılmadığını göstermektedir.

Nitelikli, kamusal kaynaklı sağlık hizmet sunumuna her zamankinden daha fazla gereksinim duyulan bu olağan dışı dönemde hastaları mağdur edecek uygulamalardan vazgeçilmelidir. Pandemi süresince ve sonrasında SUT dâhil yaşama geçirilecek bütün uygulamalar, yapılacak değişiklikler, tüm toplumun gereksinim duyduğu sağlık hizmetini, uygun nitelikte ve ücretsiz almasını sağlayacak yönde olmalıdır.