Covid-19 etkisiyle her üç kişiden biri işsiz kaldı

TÜİK 2020 yıllık verilerinde 10 Mart 2021’de yeni yayımlamaya başladığı geniş tanımlı işsizlik yöntemini kullanmadı. 2020 yıllık verileri eski hesaplama yöntemine göre açıklandı.

TÜİK’e göre Türkiye genelinde dar tanımlı işsiz sayısı 2020 yılında 2019’a göre göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu. Dar tanımlı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 15,3 oldu.

TÜİK’in açıklamış olduğu veriler dar tanımlı işsizlik yöntemine dayalı olduğu için işgücü piyasasındaki gerçek durumu yansıtmaktan oldukça uzak. TÜİK hesaplama yöntemi işten çıkarma yasağı nedeniyle kısa çalıma ödeneği alanları, zorunlu ücretsiz izne çıkarılanları kapsamıyor.







DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu Yayımlandı.

Rapora göre;

Covid-19 etkisiyle yaşanan toplam iş kaybı ve işsizlik (revize) 12 milyon 115 bin.

Covid-19 etkisiyle iş ve istihdam kaybı oranı (revize) yüzde 34,4

Geniş tanımlı işsiz sayısı 9 milyon 638 bine yükseldi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı 27,4’e yükseldi.

İstihdam 2020 yılında 1 milyon 268 bin kişi azaldı.

Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 34,8

Gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 41,1 olarak gerçekleşti.

DİSK-AR tarafından yapılan hesaplamaya göre geniş tanımlı işsiz sayısı 2020 yılında 2 milyon 416 bin kişi artarak 7 milyon 222 binden 9 milyon 638 bine yükseldi. 2019’da yüzde 20,7 olan geniş tanımlı işsizlik oranı 2020 yılında 27,4’e yükseldi. Kadınlarda 2019’da yüzde 27,3 olan geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 34,8 olarak gerçekleşti. Gençlerde 2019’da yüzde 33,4 olan geniş tanımlı işsizlik oranı 2020 yılında 41,1 olarak gerçekleşti.

Covid-19 etkisiyle yaşanan toplam iş kaybı ve işsizlik 12 milyon 115 bin olarak hesaplandı. Covid-19 etkisiyle iş ve istihdam kaybı oranı ise 34,4 olarak gerçekleşti.

2020 yılında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 1 milyon 268 bin kişi azalarak 26 milyon 812 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile yüzde 42,8 oldu. İşbaşında olanların sayısı ise 2 milyon 778 bin azalarak azalarak 26 milyon 847 binden 24 milyon 69 bine geriledi.

İş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı 2020 yılında 2 milyon 238 binden 4 milyon 219 bine yükseldi. Ümitsiz işsizlerin sayısı 627 binden 1 milyon 369 bine yükseldi.

