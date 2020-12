COVID-19 enfeksiyonu deri sağlığını nasıl etkiliyor?

2019 yılının Aralık ayında ilk kez Çin’de görülen koronavirüs ailesinden SARS-CoV-2 virüsü hızla yayılarak insanlığı tehdit eden bir pandemiye dönüştü. Hastalık kliniği ‘Corona Virus Disease-2019’ tanımı kısaltılarak COVID-19 olarak adlandırıldı. Dermatoloji (cildiye) uzman hekimleri güncel bilgiler ışığında pandemi döneminde hastalığa eşlik eden deri belirtilerini, bu dönemin deri hastalıkları ve tedavilerine etkilerini, yine bu dönemde kullanılan bireysel koruyucu önlemlerin deri üzerine olan olumsuz etkilerini değerlendirdi.

COVID-19 kliniğinde gözlenen deri bulguları

-Eritamatöz (kızarık/kırmızı) döküntüler; En fazla gövde, kol ve bacaklarda görülen kızarık, deriden kabarık ya da deri seviyesindeki döküntülerdir. Çok kaşıntılı olmayan bu döküntüler hastalığın ilk günlerinde başlar, yaklaşık 9-10 günde geriler

-Ürtikeryal döküntüler (kurdeşen); COVİD 19 belirtileri başlamadan ya da başladıktan sonra tüm vücutta yaygın olarak kaşıntılı kızarık kabarıklıklar şeklinde görülür. 24 saat içinde kendiliğinden gerileyen bu döküntüler vücudun başka yerlerinde çıkmaya devam eder. Yaklaşık 7 günde geriler.

-Su çiçeğine benzer veziküler (içi sıvı dolu kabarıklıklar) döküntüler; Genellikle gövde ve kollarda yerleşen bu döküntüler kaşıntılı olabilir. Sıklıkla genç hastalarda görülür ve yaklaşık bir haftada geriler

-Pseudo-Pernio; Genç hastalarda hastalığın geç döneminde orta çıkan el ve ayak parmaklarında soğuk ısırığına benzeyen ağrılı/kaşıntılı ya da hiçbir şikayet yaratmayan, kızarık-mor şişlik ve döküntülerdir. Yaklaşık 13 gün içinde geriler.

-Akral iskemi ve livedoid lezyonlar; Daha çok hastalığı şiddetli geçiren hastalarda görülen bu tabloda deri kılcal damarlarının mikro pıhtılarla tıkanması sonucu oluşan vücudun uç bölgelerinde görülen ağrılı ülsere yaralar vardır.

COVİD 19 seyrinde gözlenen tüm bu deri bulgularının bu virüse spesifik olmadığı, bir çok başka nedenle de oluşabileceği unutulmamalı ve bu şikayetleri olan hastalar hastalığın diğer bulguları (ateş, nefes darlığı, öksürük, tat ve koku kaybı vb) yönünden sorgulanmalı, gerekirse tetkikleri yapılmalıdır. Ayrıca özellikle ürtiker ve eritamatöz döküntülerin hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlarla da oluşabileceği akılda tutulmalıdır.

COVID-19’un kronik deri hastalığı olan hastalar üzerindeki etkileri

Bu hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar büyük oranda bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlardır. Hastalar, hastalık ilaç raporu alarak tedavilerini uzun dönem sürdürmelidir. COVİD 19’un ilk aylarında yaşanan büyük panik ve bilinmezliğin getirdiği kaos ortamında bu hastaların bir bölümü reçete ve raporları için doktorlarına ulaşmada büyük zorluk yaşadılar. Gerek bu nedenle gerekse ilaçların bağışıklık sistemini baskılamasından korkarak tedavilerini kestiler. Ayrıca doktorlarına ulaşabilen hastaların da bir kısmının tedavileri aynı endişelerle doktorları tarafından kesildi. Tedavisiz kalan bu hasta grubu hastalıklarının tekrar etmesiyle büyük sıkıntı yaşadı. Ancak zaman içinde virüsle ilgili bilgi ve tecrübelerimiz arttıkça bu ilaçların bir kısmının güvenle, bir kısmının orta derecede bir risk alarak kullanılabileceği, yüksek doz kortizon tedavisi gibi çok az sayıda ilacın kullanılmasında yüksek risk olduğu anlaşıldı (2). Bu tedavilerin pandemi sürecinde kullanımıyla ilgili, her hastanın kendi özelinde değerlendirilerek tedavi planlanması gerekir.

Bu durumdaki hastalarımıza önerimiz tedavilerini kesinlikle kendi başlarına sonlandırmamaları mutlaka doktorları ile iletişime geçmeleridir. Tabii ki, pandemi sürecinde azaltılmış poliklinik randevu sayıları ve hastaların hastane ortamına girmeye çekinmeleri doktorlarına ulaşmada zorluk yaşamalarına neden olmaya devam ediyor.

Maske ve dezenfektan kullanımının deri sağlığına etkileri

Bir diğer alt başlığımız da bu dönemde kullanılan bireysel koruyucu önemlerin deri sağlığına yaptığı olumsuz etkiler. COVID-19 pandemisinde hastalıktan korunmak için önerilen hijyen ve maske kullanımı bu olumsuz etkilerin ana nedenleri oldu.Hijyen konusunda el yıkama, alkol bazlı dezenfektan ve kolonya kullanımı ve yüzey dezenfeksiyonu önerilen koruyucu yöntemlerdir. Bu yöntemler özellikle aşırı kullanıldığında deri koruma bariyerlerini zedeleyerek özellikle ellerde kaşıntılı, bazen sulantılı çoğunlukla üzerlerinde kuruluk ve çatlakların görüldüğü egzama tablosuna neden olurlar. Bu tablo kullanılan maddelerin direk tahriş etkisiyle ya da alerjik etkileriyle olabilir. Bu dönemde dermatoloji polikliniğine başvuran hastaların önemli kısmını bu tür egzamalar oluşturmaktadır. Birçoğu basit önlemler ile engellenebilir hastalıklardır.

Öncelikle bu dönemde yüzük takılmaması önerisinde bulunuyoruz. El yıkamada katı, alkali olmayan sabunlar kullanılmalı, kullanılan suyun çok sıcak ya da soğuk olmamasına dikkat edilmelidir. Eller mümkün olduğunca kısa sürede yıkanmalı ve elerde sabun artığı kalmamalıdır. Yıkama sonrası mutlaka nemlendirici kremler kullanılmalıdır. Yıkama sırasında fırça kullanılmamalıdır. Yine dezenfektanların kuru ve temiz deriye uygulanması önemlidir. Yüzey temizliği için kullanılan ürünler deriye direk temas etmemelidir.

Diğer bir koruyucu yöntem olan maske kullanımı da bir takım sorunlar oluşturur. Poliklinikte en sık karşılaştığımız sorun maske kullanımına bağlı oluşan aknelerdir (sivilceler). Maske içine konan bir parça kağıt mendil/peçete oluşan nemi emerek bu şikayetin azalmasına yardımcı olur. Yine bu dönemde makyaj yapmamak, maske takarken aralıklı havalandırmaya dikkat etmek de önemlidir. Pandemi döneminde iyi bir yüz temizliği ve su bazlı bir nemlendirici kullanımı da akneleri önlemede yardımcı olur.

Teledermatoloji çözüm mü?

Bu dönemde dermatolojik sorun yaşayan hastaların dermatologlardan teledermatoloji talebi çok fazla artmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki biz dermatologlar yalnızca bakarak tanı koymayız. İyi bir öykü almak ve özellikle belirtilere dokunmak hatta bazen koklamak da en az görmek kadar önemlidir. Hiçbir iletişim aracı yüz yüze muayenenin yerini tutamaz. Ne yazık ki pandemi yönetimi, ihtiyaç duyan hastaların bizlere ulaşımını da engelledi. Tüm hastanelerin pandemiyle kıskıvrak çevrilmesi, hastalarımızın ihtiyaçlarına yetemediğimiz bir tabloyu beraberinde getirdi. Yine de, bu tür iletişim araçlarının muayene gerektirmeyen danışmalar için kullanılmasının daha uygun olacağını belirtmeliyiz.

