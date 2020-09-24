Covid-19 ek ödeme katsayıları belli oldu: Profesör yüzde 16, imam yüzde 100

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasıyla ilgili usul ve esaslara ilişkin genelgeyi yayımladı.

Söz konusu genelgeye göre, Covid-19 servislerinde çalışan, Covid-19 PCR testi yapılan mikrobiyoloji laboratuvarında gorevlendirilen sağlık çalışanları, görev yaptıkları süre için yüzde 100 oranında bir ek ödeme alacak.

Sağlık emekçileri görev sürelerinde sadece Covid-19 servisindeyse yüzde 100 ek ödeme alacak.

Bu isimler, Covid dışı görev yaptıkları süreler için ise profesör ise yüzde 44, tabipse yüzde 36 oranında ek ödeme alacak.

Yani sağlık görevlilerinin sadece görev yaptığı sürenin tamamında Covid-19 servisinde çalışanları, bu süreler için yüzde 100 oranında bir ek ödeme alacak.

Bu görevlendirme kapsamında tabip dışı olanlar ise profesörse yüzde 16, eczacı ise yüzde 70, genel idare çalışanı ise yüzde 89, sadece yardımcı hizmet ve din hizmetleri görevlisi ise yüzde 100 oranında ek ödeme alacak.

Genelgede Covid-19 için ayrılmış alanlarda fiilen görev yapan tüm personel için yüzde 100 ek ödeme öngörülürken bunun dışındaki çalışmalar için ek ödeme oranları tabloda gösterildiği gibi belirlenmiş.

Tabiplere Covid-19 servisi dışında yapılacak ek ödemeler