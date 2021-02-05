Covid-19 dolayısıyla futbolu bıraktı, doktorluğa başladı...

Haftasonu yapılacak Super Bowl şampiyonluk maçıyla sona erecek olan 2020 Amerika Futbol sezonunda final maçı Tampa Bay Buccaneers ile Kansas City Chiefs arasında oynanacak.

Geçen yıl da şampiyon olan Kansas takımının önemli oyuncularından Kanadalı Laurent Duvernay-Tardif bu yıl takımında forma giymedi. Bunun çok ilginç bir sebebi var.



Sporcu kimliğinin yanı sıra NFL'de aktif spor yaparken tıp doktoru olan ilk kişi Duvernay-Tardif. Daha da önemlisi Amerikan futbolu gibi istikrarlı ve sıkı çalışma disiplini isteyen bir branştan Covid-19 nedeniyle bir sezonluk affını istemiş olması.

Duvernay-Tardif sezonun başında yetkililerle yaptığı görüşmede tıp doktoru kimliğinin pandemi koşullarında kamu hayatına katkısı anlamında daha önemli olduğunu belirterek Quebec'de Covid-19 hastalarının yoğun bakımıyla ilgili görev üstlenmiş durumda.



Duvernay-Tardif salgın koşullarında devam eden maçların toplumsal bir önemi olduğunu ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, takım arkadaşlarına destek verdiğini söylüyor. Takımın da kendisini anlayışla karşıladığını belirtip kendisi olmadan finale çıkmasından çok mutlu olduğunu ve televizyon başında onları destekleyeceğini söylüyor.