Covid-19 çalışmaları yapan ABD'li veri bilimcinin evine polis baskını

ABD'nin Florida eyaletinin koronavirüs rakamlarını açıkladığı sistemi kuran veri bilimci Rebekah Jones'un evine polis pazartesi sabahı yerel saatle 08.30'da silahlı baskın yaptı.

Günlük koronavirüs vaka sayılarını halkla paylaşmaktan sorumluyken, kendisinden bu sayıları değiştirmesinin istendiğini söyleyen Jones'un bilgisayar ve telefonuna el koyuldu.

Jones, çalışmalarının engellenmeye çalıştığını ve evini basan polislerin silahlarını eşine ve çocuklarına doğru uzattığını kaydetti.

Jones, Twitter'da baskın anına ilişkin görüntüleri paylaştı. Jones, koronavirüs sayılarıyla oynadığı iddia edilen eyalet yöneticilerinin, kendisini bu yolla sindirmeye çalıştığını söyledi.

Cumhuriyetçi Partili Florida Valisi Ron DeSantis'i eleştirerek eyaletin sağlık politikalarına karşı çıktıktan sonra kovulan Jones, alternatif bir portal kurarak kendi sitesinde ölü ve vaka sayılarını açıklamaya başlamıştı.