Covid-19 aşısını bulmaya en yakın ülkeler hangileri?

Covid-19'a yönelik aşı çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalardan bazıları virüsün tedavisi, bazıları ise bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik. Peki, şimdiye kadar aşı geliştiren ülkelerin klinik aşamasında ne kadar aşı çalışmaları var? Bu aşılar hangi aşamada?

Euronews'tan Hüseyin Koyuncu'nun haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 31 Temmuz itibarıyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 26 aşı adayı klinik deneme, 139 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü

En çok aşı çalışması Çin'den

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Çin'de 3'ü üçüncü, 6'sı birinci ve ikinci klinik deneme aşamalarındaki 9 aşı adayı insanlar üzerinde test ediliyor.

Çin'den sonra ABD'nin 8 aşı adayı klinik deneme etabında. ABD'nin en gelişmiş aşısı Moderna şirketi tarafından üretiliyor. Yetkililer bu aşının önümüzdeki sonbaharda hazır olabileceğini ifade ediyor.