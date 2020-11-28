'Covid-19 aşısı ücretsiz olsun' önergesi AKP oylarıyla reddedildi

HDP'nin dün Meclis komisyonunda Covid-19 aşısının ücretsiz olması için önerge verdi. Önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

HDP’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Tüm yurttaşlara ücretsiz Covid 19 aşısı yapılabilmesi için verdiğimiz önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Halkın sağlığı için bütçe istiyoruz. Sağlık kamusal bir haktır diyoruz."