'Covid-19 aşısı ücretsiz olsun' önergesi AKP oylarıyla reddedildi

HDP'nin Meclis komisyonunda Covid-19 aşısının ücretsiz olması için verdiği önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Haber Merkezi

HDP'nin dün Meclis komisyonunda Covid-19 aşısının ücretsiz olması için önerge verdi. Önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

HDP’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Tüm yurttaşlara ücretsiz Covid 19 aşısı yapılabilmesi için verdiğimiz önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Halkın sağlığı için bütçe istiyoruz. Sağlık kamusal bir haktır diyoruz."

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