'Covid-19 aşısı ücretsiz olsun' önergesi AKP oylarıyla reddedildi

HDP'nin dün Meclis komisyonunda Covid-19 aşısının ücretsiz olması için önerge verdi. Önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
HDP’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Tüm yurttaşlara ücretsiz Covid 19 aşısı yapılabilmesi için verdiğimiz önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Halkın sağlığı için bütçe istiyoruz. Sağlık kamusal bir haktır diyoruz."
Tüm yurttaşlara ücretsiz Covid 19 aşısı yapılabilmesi için verdiğimiz önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi.— HDP Ekonomi (@hdp_ekonomi) November 27, 2020
Halkın sağlığı için bütçe istiyoruz. Sağlık kamusal bir haktır diyoruz! pic.twitter.com/RbKOkYRi8f