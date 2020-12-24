Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirildi.
Sinovac adlı firma tarafından geliştirilen CoronaVac adlı aşının yapılış takvimi Bakan Koca tarafından açıklanacak.
Koca bu akşam saat 19.00'da açıklamada bulunacak.
Belma Nur Kartal
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Covid-19 aşısı Türkiye'ye geldi
Çin'de Sinovac adlı firmanın geliştirdiği Covid-19 aşısını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Haber Merkezi
Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirildi.
Sinovac adlı firma tarafından geliştirilen CoronaVac adlı aşının yapılış takvimi Bakan Koca tarafından açıklanacak.
Koca bu akşam saat 19.00'da açıklamada bulunacak.