Covid-19 aşısı Türkiye'ye geldi

Çin'de Sinovac adlı firmanın geliştirdiği Covid-19 aşısını taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Haber Merkezi

Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısı, Türkiye'ye getirildi.

Sinovac adlı firma tarafından geliştirilen CoronaVac adlı aşının yapılış takvimi Bakan Koca tarafından açıklanacak.

Koca bu akşam saat 19.00'da açıklamada bulunacak.

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