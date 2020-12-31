Covid-19 aşısı ne zaman yapılacak?

Çin'den getirilen Covid-19 aşıların analizlerine dün başlandı. Testler 14 gün sürecek. Bu sürede aşının Türkiye’deki faz-3 çalışmasının da tamamlanması bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, aşı daha sonra diğer illere dağıtılacak. Her vatandaşa iki doz aşı vurulacağı için ilk aşamada 1.5 milyon kişiye aşı yapılacak. 65 yaş üstü ve kronik hastalar, sıranın kendilerine ne zaman geldiğini e-Nabız’dan görebilecek.

e-Nabız uygulamasına giremeyenler aile hekimlerinden aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek. Aşılama hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.

Sağlık koşulları nedeniyle evden çıkamayanların da evlerinde aşılanması sağlanacak.