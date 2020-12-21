Coşkun Sabah hakkında suç duyurusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taner Kazanoğlu, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçunu işlediği gerekçesiyle şarkıcı Coşkun Sabah hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kızının bikinili fotoğraflarını paylaşmasını yasakladığı yönünde açıklamalar yaparak gündeme gelen Coşkun Sabah, "Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer” açıklamasını yapmıştı.

Coşkun Sabah, bir gazeteye verdiği demeçte, bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan kızıyla ilgili bir soruya şöyle cevap vermişti:

“O olayın evveliyatı var. Benim kızım da babası gibi saftiriğin teki. Instagram'ına koymuş bikinili fotoğraflarını. Haber siteleri de girmişler sayfasına tüm fotoğrafları yayınlamışlar. Fotoğraflar elden ele dolaştı. Bu hoş bir şey mi? Burası Türkiye! Türkiye nüfusunun yüzde kaçı türbanlı biliyor musunuz? Kimse kimseyi yargılamasın. Gelenek, göreneklerim var benim. Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstünde düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı, Antepli bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters bu. Siz normal buluyor musunuz bunu?”

ANKA'nın haberine göre, Coşkun Sabah’ın bu sözleri üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taner kazanoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında ırkçılık hatta bölücülüğe varan bir ayrım yaparak, kendisinin gelenek ve göreneklerini olduğunu beyan ettikten sonra İzmir, Aydın, Manisa illerinin ismini özellikle belirtip, bu illerde yaşayan vatandaşları açık açık ‘namuslu’ olmamakla itham ettiği” gerekçesiyle Coşkun Sabah hakkında suç duyurusunda bulundu.