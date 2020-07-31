Çorum’da bir köy karantinaya alındı

Çorum’un Oğuzlar ilçesindeki Derinöz köyü, koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında karantinaya alındı.

Oğuzlar Kaymakamlığı, Derinöz köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün karantina uygulanacağını açıkladı.

İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı, köyde etkinliklerin yasaklandığı kaydedildi.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki köyün girişinde, jandarma ekipleri kontrol noktası oluşturdu.