Çorum'un Bayat ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıktı.
Yangının ardından kayıp olan 2 çocuğun da cesedi bulundu.
Ölü sayısı 4'ü çocuk olmak üzere 5'e yükseldi.
Çorum'da ahşap evde can kaybı 5'e yükseldi
Çorum'un Bayat ilçesinde ahşap evde çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
Çorum'un Bayat ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıktı.
Yangının ardından kayıp olan 2 çocuğun da cesedi bulundu.
Ölü sayısı 4'ü çocuk olmak üzere 5'e yükseldi.