Çorum'da ahşap evde can kaybı 5'e yükseldi

Çorum'un Bayat ilçesinde ahşap evde çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Çorum'un Bayat ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıktı. 

Yangının ardından kayıp olan 2 çocuğun da cesedi bulundu.

Ölü sayısı 4'ü çocuk olmak üzere 5'e yükseldi.

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