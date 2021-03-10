'Çorlu'da bir el devreye girdi', bilirkişi ek raporunda 'altyapı yeterli' denildi

Çorlu tren faciasında TCDD ve Ulaştırma Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinin yargılanması için ailelerin mücadelesi sürerken, bilirkişiden gelen ek rapor davaya müdahale olduğu yorumuna yol açtı.

Daha önceki ana raporunda menfezlerin yetersiz olduğunu ve trenler modernize edilirken yolun buna uygun hale getirilmediğini saptayan bilirkişi heyeti, dün sunduğu ek raporunda ise kazaya altyapı yetersizliğinin yol açmadığını öne sürdü.

Gazeteci Mustafa Hoş, önümüzdeki Salı günü görülecek duruşmada mahkemenin üst düzey yetkilileri de davaya dahil etme konusunda bir karar vereceğini hatırlattı. Hoş, duruşma öncesinde çıkan ve ana raporla çelişen ek bilirkişi raporunun davaya müdahale olasılığını akla getirdiğini söyledi.

'Cinayetin üstü örtülmek isteniyor'

soL'a yaptığı açıklamada Hoş, bilirkişi heyetinin ana raporu ile ek raporu arasında çelişki olduğunu ve üslup ve dil açısından da farklılıklar olduğunu belirtti. Tefrik raporu ile bilirkişi heyetinin ana raporunun Çorlu davasında üst düzey görevlilerin bu davanın dışında kalamayacağını gösterdiğini dile getiren Hoş, yeni raporun önceki raporları gölgelediğini ifade etti.

"Salı günü mahkeme TCDD yönetimini ve Ulaştırma Bakanlığını davaya dahil etme kararı verecekti" diyen Hoş, mahkemenin yine de raporlar arasındaki çelişkiyi görerek bu yönde bir karar verebileceğini söyledi.

Hoş "Daha önceki bilirkişi raporu ve tefrik raporu bunun bir cinayet olduğunu ortaya koymuştu. Şimdi cinayetin üstü örtülmek isteniyor yeniden" dedi.

'Bir el devreye girdi'

Çorlu davasını başından beri izleyen ve ihmalleri ayrıntılarıyla ortaya koyan gazeteci Hoş, Twitter hesabından "Çorlu tren faciasında bir el devreye girdi. Davada yeni bilirkişi raporu TCDD’yi kusurlu bulmuştu. Buna göre TCDD üst yönetimi ile Ulaştırma Bakanlığı üst yönetiminin davaya dahil edilmesi gerekiyordu. Ancak aynı bilirkişi ek bir rapor yazdı. Neredeyse kendini yalanlayan bir rapor" diye yazdı.

çorlu tren faciasında bir el devreye girdi. davada yeni bilirkişi raporu tcdd’yi kusurlu bulmuştu. buna göre tcdd üst yönetim ile ulaştırma bakanlığı üst yönetiminin davaya dahil edilmesi gerekiyordu. ancak aynı bilirkişi ek bir rapor yazdı. neredeyse kendini yalanlayan bir rapor pic.twitter.com/huxCMR4gXj — mustafahos (@mustafahos) March 10, 2021

'Üst yönetimin yargılanmasını perdeyen rapor'

Hoş "Bilirkişi ana raporda trenin devrilmesine neden olan menfezin yetersiz olduğunu, trenler modernize edilirken alt yapının da buna uygun hale getirilmesini belirtmişti. Ek raporda ise alt yapının uygun olduğunu söylüyor. Bilirkişi heyeti ek raporla TCDD üst yönetiminin yargılanmasını perdelemiş oluyor. Oysa ana rapora göre üst yönetimin yargılanması zorunlu hale gelmişti. Bilirkişi ek raporu sadece kendi ana raporuyla çelişmiyor. Tefrik dosyasındaki bilirkişi raporuyla da çelişiyor... Tefrik dosyası bilirkişi raporu çok net bir şekilde TCDD üst yönetiminin faciada sorumluluğu olduğunu belirtmişti" dedi.

8 Temmuz 2018'de Uzunköprü'den İstanbul'a doğru hareket eden yolcu treninin 5 vagonu rayların altındaki toprak menfezin kayması sonucu devrilmiş, faciada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirmiş, 317 kişi yaralanmıştı.

Bilirkişi heyetinin ana raporundan...

Heyetin duruşmadan bir hafta önce çıkardığı ek rapor...