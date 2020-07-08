Çorlu Tren Katliamı'nın ikinci yılı: Sorumlular cezalandırılmadı

8 Temmuz 2018’de Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek için hareket eden TCDD treni, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Sarılar köyünde "kaza" yaptı. 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 300'den fazla kişinin yaralandığı facianın ardından 2 yıl geçmesine rağmen sorumluların cezalandırılması konusunda yol alınamadı.

Çorlu Tren Katliamı’nın yaşandığı dönemde Haydarpaşa Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü’nde Servis Müdürü Vekili olan Mümin Karasu, TCDD Genel Müdür Danışmanı olarak atandı. TCDD'nin davada bilirkişilik yapan 3 kişiye 14 ayrı danışmanlık sözleşmesi için 1 milyon 40 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan yargılanan davanın dört sanığının, yeni infaz yasasına göre, ceza aldıklarında indirim kapsamında cezalarının yarısını infaz edileceği öğrenildi.

'Geç gelen adalet, adalet değildir'

Davanın beşinci duruşması 25 Haziran'da Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Katliamda oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, duruşma öncesi soL’a açıklamalarda bulunmuş ve “Aradan geçen iki koca yıla rağmen dava daha yeni başlıyor diyebiliriz. Hâlâ bilirkişi heyeti ve keşifi bekliyoruz. Geç gelen adalet, adalet değildir. Sorumluların yargılanmadığı, tersine terfi aldığı bir iki yıl yaşadık” demişti.

Öz, bu katliamların bir daha yaşanmaması, sorumluların yargılanması için mücadele edeceklerini, artık daha fazla oyalama yapılmadan en kısa sürede adil şekilde yargılamanın sonuçlanmasını beklediklerini söylemişti.

Bugün katliamın yıldönümünde TCDD'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı alıntılayarak tepki gösteren Öz, "Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı mirasa sizler liyakatsızlık ile kara bir damga vurdunuz! Bugün 7’si çocuk 25 kişinin ölümüne sebep olduğunuz gün. Hiç üstlenmediniz! Hiç anmadınız bile bu 25 kişiyi. Unutturmayacağız!" diye yazdı.