Çorlu Tren Katliamı'nda yakınlarını kaybedenler: Adalet rayların altında kalmasın!

8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı'nda bugün 7. duruşma görülecek.

Çorlu'da görülecek duruşma öncesi yakınlarını kaybedenler bir video hazırladı. Katliamda videoda konuşan ve oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden Mısra Öz, "972 gündür gerçek sorumlular yargılanmadı. Bunun yerine olayı takip eden bizler, gazeteciler ceza aldı. Gerçekler sorgulanamaz hale geldi. Adalet rayların altında kalmasın" dedi.

Bihter Bilgin'in annesi Zeliha Bilgin ise "Göstermelik sorgulama son bulsun, gerçek sorumlular yargılansın" diye konuştu.

Aileler duruşma öncesi toplanarak bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada "İhmal cinayettir. 3 yıldır iki yanlı bilirkişi raporunun ardında adaletsizce süren bir adalet savaşımız var" denildi.

Ne olmuştu?

8 Temmuz 2018’de, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen kazada 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirmiş, 300’den fazla kişinin de yaralanmıştı.

Çorlu tren faciası davasında en son TCDD ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin yargılanması beklenirken, mahkemeye sunulan ek bilirkişi raporunda 'altyapı yeterli' iddiasında bulunulmuştu.

Faciayı araştıran gazeteci Mustafa Hoş 'yargı otoritesini bilinçli bir şekilde hedef almak' iddiasıyla 40 bin TL tazminata mahkum edilmişti.

soL'a yaptığı açıklamada Hoş, bilirkişi heyetinin ana raporu ile ek raporu arasında çelişki olduğunu ve üslup ve dil açısından da farklılıklar olduğunu belirtmişti.