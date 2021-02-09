Çorlu Tren Katliamı'nda oğlunu kaybeden Mısra Öz para cezasına çarptırıldı: 'Korkmuyorum'

8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı'nda oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden Mısra Öz, mahkeme heyetine "hakaret ettiği" gerekçesiyle 8840 lira para cezasına çarptırıldı. Mısra Öz yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlilerine hakaretten" yargılandı.

Öz, "Mahkeme 7 gün içinde itiraz hakkımın olduğunu söyledi. İsterlerse 800 bin lira ceza bu davada gerçek sorumlular yargılanmadığı müddetçe ben ve 25 kişi hakkımızı aramaya devam edeceğiz. En iyi bildikleri şey para oldukları için bizleri para cezasıyla korkutmaya çalışıyorlar. Korkmuyorum, vazgeçmiyorum" diye konuştu.

çorlu tren faciasında oğlu arda sel’i kaybeden mısra öz mahkeme heyetine hakaret ettiği gerekçesiyle 8840 lira para cezasına çarptırıldı. pic.twitter.com/52ngkRLZp5 — mustafahos (@mustafahos) February 9, 2021

Haberi sosyal medya hesabından gazeteci Mustafa Hoş duyurdu.