Çorlu Tren Katliamı'nda oğlunu kaybeden Mısra Öz para cezasına çarptırıldı: 'Korkmuyorum'

Çorlu Tren Katliamı'nda oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden Mısra Öz, mahkeme heyetine 'hakaret ettiği' gerekçesiyle 8840 lira para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi

8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı'nda oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden Mısra Öz, mahkeme heyetine "hakaret ettiği" gerekçesiyle 8840 lira para cezasına çarptırıldı. Mısra Öz yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlilerine hakaretten" yargılandı.

Öz, "Mahkeme 7 gün içinde itiraz hakkımın olduğunu söyledi. İsterlerse 800 bin lira ceza bu davada gerçek sorumlular yargılanmadığı müddetçe ben ve 25 kişi hakkımızı aramaya devam edeceğiz. En iyi bildikleri şey para oldukları için bizleri para cezasıyla korkutmaya çalışıyorlar. Korkmuyorum, vazgeçmiyorum" diye konuştu.

Haberi sosyal medya hesabından gazeteci Mustafa Hoş duyurdu.

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