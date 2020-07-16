Çorlu tren katliamı davasında 2 yıl sonra keşif incelemesi yapılıyor: Aileler keşif alanına alınmadı, arbede yaşandı

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 sanığın yargılandığı davanın 25 haziran'da görülen beşinci duruşmasında katliamın yaşandığı yerde keşif yapılmasına karar verilmişti.
Tren katliamı davasında 2 yıl sonra bilirkişi heyeti, keşif incelemesi yapıyor.
Aileler, tren ile gelen keşif heyetine "Hak, hukuk, adalet", "Kaza değil cinayet" sloganlarıyla tepki gösterdi.
Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin keşif alanına alınmaması üzerine aileler ile jandarma arasında arbede çıktı.
Arbedenin görüntüleri şöyle: