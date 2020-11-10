Çorlu Tren Katliamı Aileleri'nden Lütfi Elvan'a tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından göreve getirilen Lütfi Elvan'a Çorlu Tren Katliamı Aileleri'nden tepki geldi.

26 Aralık 2013'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak atanan Elvan, 2015 yılı Mart ayına kadar görev yapmıştı.

Çorlu Tren Katliamında yaralanan ve yaşamını yitirenlerin aileleri tarafından yönetilen sosyal medya hesabında, Elvan'ın bakanlık yaptığı döneme dikkat çekilerek, "2013 - 2015 yılları arasında Ulaştırma Bakanıydı. Sözde yenileme çalışması yaptırdığı Trakya Demiryolları hattında, Çorlu'da 25 canımız katledildi... Hesap vermek bir yana şefinden, müdürüne, Genel Müd. Yardımcısından bakanına hepsi terfi etti" denildi.

2013 - 2015 yılları arasında Ulaştırma Bakanıydı. Sözde yenileme çalışması yaptırdığı Trakya Demiryolları hattında, Çorlu'da 25 canımız katledildi... Hesap vermek bir yana şefinden, müdürüne, Genel Müd. Yardımcısından bakanına (@lutfielvan) hepsi terfi etti https://t.co/wqZ1deaBsQ — Çorlu Tren Katliamı Aileleri (@TrenKatliami) November 10, 2020

Elvan 2015'te yaptığı bir basın toplantısında şunları söylemişti:

"Sınır kapılarımızı hem demiryolu açısından, hem de karayolu açısından güçlendireceğiz. Bulgaristan ve Yunanistan’la olan karayolu, demiryolu bağlantımız, Habur’daki bağlantımız, Gürcistan ile bağlantımız. Sınırımızda yer alan ülkelerle altyapı bağlantımızı daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu çerçevede İstanbul'u Edirne üzerinden Kapıkule'ye kadar hızlı tren ile bağlayacağız. 2015 yılında bunun ihalesine çıkmayı hedefliyoruz. Kapıkule'ye Bulgaristan sınırına hızlı tren ile bağlantıyı sağlamış olacağız."

Elvan ayrıca aynı toplantıda 2014 yılında demiryolu altyapısına 5,4 milyar lira harcadıklarını da belirtmişti.