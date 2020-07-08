'Çoklu baro' teklifi Meclis Genel Kurulu'na geliyor

Baroları bölecek olan “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmeye başlanacak.

Avukatlık Kanunu ve baroların yapısını değiştirmeyi öngören 28 maddelik kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda dört gün süren görüşmelerin ardından Pazartesi sabaha karşı kabul edilmişti. Teklif, bugün jet hızıyla TBMM Genel Kurulu’na getiriliyor.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Geçen hafta komisyonda çok uzun görüşülen avukatlık yasası olarak bilinen teklifi bu akşam Meclis'e sunuyoruz. 28 maddeden oluşan kanun teklifinin büyük bir ivme kazandıracağını düşünüyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak.

Meclis komisyonundaki görüşmelere katılma talepleri reddedilen baro başkanlarının bugün yeniden Ankara'da bir araya gelecekleri ve Genel Kurul'daki görüşmeleri izlemeyi talep edecekleri öğrenildi.

CHP'li Erkek: Teklifi geri çekin

Öte yandan CHP'den "teklifi geri çekin" çağrısı yapıldı.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek "Geç olmadan ve yarın 'kandırıldık yine' dememek için bu teklifi Meclisten geri çekin" çağrısında bulundu.

Erkek baro başkanlarının komisyondaki görüşmelere alınmadığını belirterek "Baro başkanlarının yürüyüşünden korkanlar, baro başkanlarının Meclise gelmesinden de herhalde korktular. Bakalım Genel Kurula kabul edecekler mi? Bakalım baro başkanları Genel Kuruldaki tartışmaları izleyici bölümünde takip edebilecek mi?" dedi.

Muharrem Erkek, "Hukukun üstünlüğü ve insan hakları temel ilkedir, hangi görüşten olursanız olun. Bunu yok edecekler, onun için diyoruz ki, geç olmadan ve yarın 'kandırıldık yine' dememek için bu teklifi Meclisten geri çekin. Barolarla oturun birlikte çalışın, barolar ile birlikte savunma ile birlikte savunma mesleğini tartışın, avukatlık kanunu hazırlayın" diye konuştu.

