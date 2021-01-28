'Çoklu baro' protestosuna katılan 23 avukata soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl 3 Temmuz'da Ankara Adliyesi önünde toplanarak "çoklu baro" düzenlemesini protesto eden avukatlardan 23'ü hakkında soruşturma başlattı.

Savcılık 23 avukat hakkında, “2911 Sayılı Kanunu’na muhalefet”, “görevi yaptırmamak için direnme”, “kasten yaralama”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “TCK 300. maddede düzenlenen Türk bayrağına yönelik suçların” işlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Ankara Barosu üyeleri bugün adliye önünde bir basın açıklaması yaparak soruşturmaya tepki gösterdi. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan yaptığı açıklamada "Türkiye'nin dört bir yanından Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen baskıya ve tahakküm çabasına karşı korkmadığını, susmadığını ve biat etmediğini haykıran binlerce meslektaşımız arasından seçilen 23 meslektaşımız hakkında başlatılan soruşturma mesneti korku ve niyeti gözdağı olan beyhude bir çabadan ibarettir" dedi.

Sağkan "Soruşturmalarınıza, tutuklamalarınıza, her türlü baskınıza rağmen tekrar haykırıyoruz; susmuyoruz, korkmuyoruz, biat etmiyoruz. Gözdağı nitelikli soruşturmalarınıza isim arıyorsanız söylüyoruz; hepimiz oradaydık. Bugün de buradayız, dünya döndükçe ve o cübbe giyildikçe burada olacağız" diye konuştu.