Çoklu baro planı tutmadı: Yandaşlar 2 bin imza bulamadı

İktidarın baroları bölmek amacıyla Meclis’ten çıkardığı çoklu baro yasası 15 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, en az 5 bin avukatın kayıtlı olduğu ilde 2 bin avukatın imzasıyla yapılacak başvuru sonucunda yeni bir baro kurulabileceğini öngörüyordu.

Yandaş hukuk derneklerinin öncülüğünde İstanbul 2 No’lu Barosu’nu kurmak üzere harekete geçen 4 avukat, 2 bin imzayı toplamadan “kurucular kurulu” sıfatıyla 17 Ağustos’ta doğrudan Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvurdu. TBB de hazırladığı uhap.com.tr adlı özel sitede, yasada hükmü olmamasına karşın elektronik imza toplamaya başladı.

Ankara’da ikinci baroyu kurmak isteyen avukatlar Yakup Erikel, Ali Aydın Akpınar, Eyüphan Korkmaz ve Mehmet Hakan Yılmaz, TBB’ye 21 Ağustos’ta resmi başvuruda bulundu.

2 bin imza çıkmadı

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Ankara ve İstanbul’da iktidarın desteğiyle uzun süredir çalışma yapan avukatlar, aradan geçen zamana karşın 2 bin imzaya ulaşamadı. Dün itibarıyla yaklaşık 50 bin avukatın olduğu İstanbul’da ikinci baro kurmak amacıyla 1280, yaklaşık 20 bin avukatın bulunduğu Ankara’da ise 250 avukat imza verdi. İmza sayısı, yasanın aradığı 2 bin rakamını bulmadı. Kamu avukatlarının da sürece dahil edilmesine karşın, avukatların paralel baroya sıcak bakmadığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün, Ebru Timtik’in fotoğrafının asılması üzerinden İstanbul Barosu’nu hedef göstermesinin perde arkasında da her iki baronun yeterli imzayı bulamamasının yattığı öğrenildi. Baro kulislerinde, Erdoğan’ın mevcut baroları ve avukatları “terörle ilişkilendirerek” avukatların yeni barolara geçmesine etki etmeye çalıştığı konuşuldu.

Ekimdeki seçime yoklar

Yeni baroların yeterli imzaya ulaşamaması, iktidar cephesinde sıkıntı yaratacak. Çünkü Avukatlık Yasası’na eklenen geçici maddeye göre, görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 yılı ekim ayının ilk haftasında; Birlik Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı aralık ayı içinde yapılacak. İstanbul ve Ankara’da yeterli imzaya ulaşamayan avukatlar, ekim ayında seçim yapma şanslarını da kaybetti. Çünkü, yeni kurulan baronun TBB’de temsil edilmesi için ilk seçimli genel kurulunu yapması gerekiyor. Yasaya göre bunun için de en az 30 gün önceden genel kurul çağrısı yapılmak zorunda.