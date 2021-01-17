Çöken 'metruk' binada Suriyeli aile yaşıyordu: Anne yaşamını yitirdi

Gaziantep'te terk edilmiş olduğu belirtilen bir bina çöktü, binanın enkazından Suriyeli Rahman ailesinin üyeleri yaralı olarak çıkarıldı.

Savcılı Mahallesi Şimşek Sokak'ta 2 katlı "metruk" bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Binada barınan Suriyeli 60 yaşındaki Fatma Rahman ile çocukları Ömer Halebi (25), Ahmet Cesim (22) ve Muhammed Cesim (20) enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Fatma Rahman kaldırıldığı Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.