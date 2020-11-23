Çok sayıda yerleşim yeri karantinaya alındı

Covid-19 pandemisi nedeniyle 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı.

Karantina uygulanan yerler şöyle:

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Issızca köyünde 13.11.2020 tarihinden bu yana 16 pozitif vaka ve bunların temaslısı 19 kişi, Kesmeburun köyünde ise 18 pozitif vaka ve 26 temaslı kişi tespit edildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla her iki köy de 22.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alındı.

Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı 3 köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Adıyaman'da farklı mahallelerdeki 150 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Burdur'da 4 köy karantinaya alındı, önceden karantinada olan bir köyün karantina süresi uzatıldı.