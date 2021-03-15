'Çok sayıda tarihi eser restore edilmeyi bekliyor'

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 2010 yılından bu yana devam eden tarihi yapıların restorasyon çalışmaları, soru önergesiyle TBMM gündemine taşındı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2020 yılından bu yana 2015 tarihi yapının restore edildiğini, restorasyon çalışmaları kapsamında müteahhitlere yönelik açılan alacak verecek davası sayısının ise 155 olduğunu bildirdi.

2010-2020 yıllan arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünce cami, han, hamam, kervansaray, türbe, medrese gibi çeşitli türlerde onarım ihtiyacı olan 2015 adet yapının restorasyonunun yapıldığını açıklayan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğe ait 187 adet eserin onarım ve restorasyonunun devam ettiğini belirtti.

Ersoy, "Yargıtay'da müteahhitlerle ilgili alacak verecek nedeniyle açılan toplam dava sayısı 155'tir. Bu dosyalardan 91 adedi derdest, 64 adedi ise istinaf veya temyiz aşamasındadır" açıklamasında bulundu.

'Yapılar bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya'

Gürer, özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan çok sayıda tarihi eserin, son zamanlarda bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

Gürer, "Restorasyon çalışmaları yapan firmaların bir kısmının işi bitirmeden çalışmaları bıraktığı yönünde, ülkemizin dört bir yanından haberler geliyor. Bu da restore çalışmalarının çok uzun sürede tamamlanabilmesine neden oluyor. Niğde’de Sungurbey Cami ilk müteahhit işi bıraktı. Bor'un tarihi Osmanlı Hamamında yapılan restorasyon çalışmalarında, 8 yıl boyunca birden çok yüklenici firma işi bıraktı. Bunun gibi çok sayıda işi bırakan yüklenici örneği var. Restorasyon ihalesine giren firmalar için ihale eden yetkili kurumların daha dikkatli olmaları gerekir" diye konuştu.