Çocuklarına istismardan yargılanan baba, çocuk hastanesinde çalışıyor

Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, Adana'da Kadın ve Çocuk Hastane'sinde çalışan baba M.A.K, 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklarına istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanıyor.

Çocukların ifadelerine rağmen davaya takipsizlik kararı verilmesi üzerine annenin itiraz ederek Adana Kadın Platformu'na başvurması ve şikayetin CİMER’e iletilmesinin ardından, davaya devam edilmesine karar verildi.

'Çocukların babaları tarafından istismara uğradığı anlaşıldı'

6 yıllık evliliği boyunca hem fiziki hem de ruhsal şiddet gördüğünü belirten anne B., 2018 yılında iki çocuğunun velayetini de alıp boşanarak ayrı eve çıktı. Bu süreçte belirli zamanlarda babalarında kalan çocukların davranışlarının değişmesi ve babalarına gitmek istememeleri, oğlunun kreş öğretmeninin dikkatini çekti.

Oğlunun, öğretmenine yaşadığı bazı şeyleri anlattığını söyleyen anne B., "Akabinde sosyal hizmet uzmanı, iki çocuğumla da görüşme yaptı. Çocukların babaları tarafından istismara uğradığı anlaşıldı. Ama benim dahi mayıs ayında haberim oldu. Onu da çocukların babalarıyla ilişiğinin kesilmesi üzerine öğrendim. Baba da duruşma günü öğrendi. Tabii ki böyle bir şey yapmadığını söylüyor" diye konuştu.

Davanın başından beri sıkıntılı ilerlediğini söyleyen Adana Kadın Platformu’ndan Avukat Sevil Aracı hukuk süreci ile ilgili şöyle konuştu:

"İstismar olayı sosyal inceleme raporunda çocukların anlatımlarıyla ortaya çıkıyor. Savcı önce takipsizlik kararı veriyor, baba tutuklanmıyor. Anne o ana kadar tutuklama çıkacağına dair yargıdan umutlu. Takipsizlik kararı çıkınca CİMER’e başvuru yapıp Adana Kadın Platformu’na ulaşıyor. Annenin girişimleriyle dava devam ediyor. İlk duruşma bizim yokluğumuzda oldu. O zaman ‘eksikler var’ denmiş, bir sonraki duruşmada eksiklikler giderilmesine rağmen hâlâ eksikler olduğu söylendi. Dosya bir türlü ilerlemiyor. Bir sonraki duruşmada çocukların kreş öğretmeni şahit olarak dinlenecek. Çocukların beyanları ile her şey açık olmasına rağmen hâlâ tutuksuz yargılanması nedeniyle hayret içerisindeyiz. Üstelik baba, devlete bağlı çocuk hastanesinde çalışmaya devam ediyor. Bu da en az olay kadar vahim bir durum. Adana Kadın Platformu olarak bu işin peşini bırakmayacağız, sonuna kadar davanın takipçisi olacağız."