Çocukların eğitim hakkını ortadan kaldıran iktidarın ödülü...

Eğitim kelimesinin TDK’daki kaşılığına baktığımızda “Yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme” ifadesini görürüz. Yeni kuşaklar toplumsal karşılıklarını bu çerçevede kazanırken günümüz “piyasa” koşullarının dayattığı en önemli olgulardan “rekabet” anlayışını artık çok küçük yaşlarda kavramak zorunda kaldıkları görülüyor. Bireye diğer kişilerden hep bir adım önde olma ihtiyacının dayatıldığı bu düzende, bu dayatma, belirli açılardan eğitime değil “eğitimli” olmadan da bazı kariyer basamaklarının hızlı bir şekilde alınabileceği fikrini yerleştirmekte.

Bu fikrin yerleşmesindeki olgunun başında “Popüler Kültür” denilen kavram gelmekte. Bu kültürün sadece çocuk yaşta olanları değil farklı yaşlarda çok geniş kitleleri de farkında olmadan etkisi altına alması ve kendine bağımlı hale getirmesi kaçınılmaz. Bugün doğası gereği sosyalleşme ihtiyacı hisseden çocuklar popüler kültürden ve popüler kültür ürünlerinden en çok etkilenen kesimlerden birini oluşturuyor.

Bir süredir sosyal medyada çok fazla paylaşılan ve henüz 12 yaşındaki Şevki Savran’ı, hayvancılığın nasıl yapılması gerektiğini anlattığı videoları ile tanıdık. Çekilen videoların çok fazla “beğeni” alması sonrası Şevki, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Melih Pakdemirli’den ödüller aldı.

Sosyal medyada hemen her videosunun altına yazılan “geleceğin tarım bakanı” yorumlarının asıl nedenini ise zaten herkes biliyordu, ülkemizdeki tarımsal üretimin ve hayvancılığın neredeyse bitme noktasına geldiği gerçeği bu noktada önemli bir yan barındırsa da bir başka sakıncalı yanının atlanması ise beraberinde farklı sorunları da getireceğe benziyor. Çocukların popüler kültürden etkinlenip bu videoların konusu yapılması her ne kadar "doğal" bir durum gibi gözükse de bu durumun bakanlık derecesinde ödüllendirilmesi problemli bir yaklaşım olduğunu gösteriyor.

Pandemi döneminde MEB'in verilerine göre uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin yüzde 51,1'i EBA'dan faydalanamadı. Uzaktan eğitimin internet gereksinimi düşünüldüğünde köylerde yaşayan öğrencilerin bu orandaki payının büyük olduğu ortada. Taşımalı eğitim, köyden kente göçler nedeniyle kırsal alandaki nüfusun azalması ve beraberinde gelen yoksulluk düşünüldüğünde özellikle köy okullarında bulunan öğrencilerin eğitim dışına itilmiş olması tamamen sınıfsal bir bakış açısının ürünü…

İşin başka bir boyutu ise piyasacılığın giderek toplumsallaştırılmaya çalışılması. Henüz 12 yaşındaki bir “öğrencinin” eline mikrofonu alıp, “Ben buradan arkadaşlarıma sesleniyorum. Papçiyi, bilgeyi, kağıdı bırakın. Gelin, hayvancılığa, tüccarlığa başlayın. Onlarda iş var, onlarda para var yani. Koyunu yayarsan vakit geçer” şeklindeki konuşmasındaki ilgi çekici nokta, Şevki’nin, ülkemiz koşullarında eğitim dışına itilmiş çocukların veya uyuşturucu niteliğinde oyunlara karşılık bir çıkış aramasıydı. Bu çıkışın tüccarlık ile son bulması tesadüf değil.

Salonu dolduran resmi erkanın yüzünü güldüren olgu eğitimin saf dışı edimesinin asla dile getirilmemiş olması ve hatta piyasacılığın övülmesi olmuştu.

Bu mesaj planlı bir metnin ürünü mü bilmiyoruz ama tarımsal üretimin desteklenmediği ve hatta önemsenmediği, tarım alanlarının boş bırakıldığı, tarım ürünlerinin ithal edildiği ve hayvancılığın bitirildiği ülke koşulları unutulmamalı. Bu tablodan bir çıkış aramak önemli ise de çözüm eğitim çağındaki çocukların bu çalışmaların konusu olmasından geçmiyor. Bilindiği gibi uygulamalı eğitim programları bu düzenin eğitim programları içerisinde yer almıyor.

Köy çocuklarına hangi becerilerin kazandırılması gerektiği konusunda kafa yorulduğu bir dönem olarak 1940’lı yıllara bakabiliyoruz. Bildiğiniz gibi bu soruların yanıtlarını uygulayarak hayata geçirmeyi hedefleyen yaklaşım Köy Enstitüleri eğitim kurumlarıydı. Bu kurumlar dönemin "komünist yuvası" olmakla itham edilmiş ve DP döneminde kapatılmıştı.

Üstelik okullar sadece akademik eğitimin verildiği kurumlar değil, aynı zamanda öğrencilerin akranlarıyla ve öğretmenleriyle sosyal etkileşime girdikleri, bedensel ve zihinsel gelişiminin sağlandığı, kimi zaman beslenme ihtiyaçlarını karşıladıkları, psikolojik destek alabildikleri, onları ev ya da bulundukları sosyal çevre içerisindeki olası olumsuzluklardan belli ölçüde koruyabilen yapılardır. Okulların kapalı olması on binlerce öğrenci için bu olası koruyucu duvarların kalkmasını da beraberinde getirmiştir. Bu süreç sınıfsal olarak dezavantajlı ve özel gereksinimli çocukların eğitimden daha da uzaklaşmasıyla, eğitimde eşitsizliklerin derinleşmesiyle sonuçlanmaktadır

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafından “Salgın Kapitalizmin Tarihsel İflasının Yeni Bir Kanıtıdır” başlığını taşıyan raporun 55. maddesinde açıkça belirtildiği gibi çocukların eğitimden uzaklaşması eğitimde eşitsizliklerin derinleşmesiyle sonuçlanmaktadır.

Özellikle köylerde eğitim alan öğrencilerin tarım ve hayvancılık ile ilgili konularda aydınlanıp beceri kazanmasına, sosyal ve kültürel bakımdan yetişmesine ve bilgi birikiminin doğru bir yere kanalize edilemesine dönük mevcut eğitim programımızın bir çözüm önerisi bulunmuyor. Bu bakış açısının sonucunda ise köy çocuklarına verilecek eğitimin yanında yetişkinlerin eğitimi üzerinde de durulması, onlara daha iyi bir yaşama ve çalışma ortamı sağlayacak bilgi ve beceriler kazandırılması için de mevcut bakış açısının değişmesi gerekiyor.