'Çocuklarımın, ailemin başına bir şey gelirse sorumlusu Melih ve Osman Gökçek'tir'

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, yeni kitabı Parsel Parsel'in çıkmasının ardından bir grup tarafından tehdit edildiğini belirterek kendisine gönderilen mesajları paylaştı.

Ağırel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek'in kendisini hedef göstererek tehdit ettirdiğini belirtti.

Gazetesinin de aranarak tehdit edildiğini söyleyen Ağırel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e "Cumhuriyet Savcılarına, İçişleri Bakanı Sayın @suleymansoylu’ya ve Adalet Bakanı @abdulhamitgul'e sesleniyorum. Çocuklarımın, ailemin başına bir şey gelir ise tek sorumlusu günlerdir beni trollerine hedef gösteren, gazetemi arayarak tehdit ettiren Osman Gökçek ve Melih Gökçek’tir" diye seslendi.