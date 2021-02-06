Çocuklara şiddet görüntüsü sonrası açıklama geldi

Bir kadının küçük kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada gündem olurken, görüntülerin geçtiğimiz yıl çekildiği öğrenildi.

NTV'nin haberine göre, görüntüleri izleyen emniyet birimleri olayı anlamak için isminin N.S. olduğu öğrenilen kadının bilgisine başvurdu.

Yapılan incelemede görüntülerin bir yıl öncesine ait olduğu, bunun üzerine kadının serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan olaya ilişkin daha önce işlem yapıldığı, çocukların da koruma altına alındığı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21.07.2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çocuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır" denildi.