Çocuklar daha fazla hasta olmaya mı başladı?

Basında yer alan bir haber okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda Covid-19'un yayılmasının hızlandığını anlatıyor.

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı'nın verdiği bilgiye göre, sağlık bakanlığının açıkladığı verilerde 5-14 yaş grubunda PCR pozitif çıkanların oranı okulların açıldığı 21 Eylül haftasından bugüne önemli bir artış gösterdi.

Dağlı 14-20 Eylül haftasında 5-14 yaş grubunda hasta sayısının 100 binde 2.9 olduğunu, 19-25 Ekim haftasında ise bu oranın yüzbinde 4.3'e yükseldiğini belirtiyor.

Dağlı'nın, bu konudaki değerlendirmesi şöyle:

Daha önceki aylara göre Eylül ayından beri belirgin artış izlemekteyiz. Vakaların artmasının sebebi kısmi olarak okul açılması olabilir. Ama asıl sorun toplumda vakaların çok artması ve çocukların bundan nasibini alması.

İstatistiklerin sınırı

Uzman Hekim Elif Dağlı, oranlardaki yükselişin okulların açılmasıyla ilişkisinin bir ihtimal olduğuna işaret ederken aslında yükselişin toplum genelinde görüldüğüne belirtiyor.

Gerçekten de, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı haftalık verilere bakıldığında karşılaştırılan iki dönem arasında tüm yaş grupları için önemli bir oransal artış olduğu görülüyor.

19-25 Ekim haftasında 809,369 test yapılmış ve bunların 14307'si yeni hasta olarak kayda geçmiş. Yani tüm yaş gruplarında hastalanma oranı yüzbinde 17.

Bu oran 14-20 Eylül haftasında yüzbinde 15.

Sözü geçen iki dönemde 5-14 yaş aralığında hastalanma oranlarıysa yüzbinde 2.9 ve yüzbinde 4.3 olarak değişmiş.

Karşılaştırılan iki hafta için çocuklarda hastalanma oranının artışının genel nüfus için yaşanan artıştan fazla olduğu görülüyor. Öte yandan aradaki haftalarda yaşanan oynamalara bakıldığında bu farkın teorik bir sonuca varmak için yeterli olmadığı söylenebilir. Üstelik, aile yaşamı dikkate alındığında yaş gruplarındaki hastalık etkinliğinin birbirine farklı şekillerde etkileri olabilir. Diğer yaş gruplarındaki artışın okula giden çocukların taşıyıcı etkinliğine bağlı olarak yaşandığı iddia edilebileceği gibi tersine 5-14 yaş grubundaki enfeksiyonun her şeye rağmen toplum genelindeki etkileşimlerle ilgili olduğu da söylenebilir. Salgının ilk günlerinde yaygın kanı olarak görülen "çocuklarda enfeksiyonun daha seyrek görüldüğü" tespiti bugün pek kabul görmüyor.

Kaygı verici olan bir veriyse bakanlığın yayımladığı son 3 günlük sayılar.

27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde tüm yaş grupları için hastalanma oranları yüzbinde 17 ile 18 arasında oynuyor.

5-14 yaş grubu içinse bu aralık yüzbinde 6 - 7.

Görüleceği gibi bu yaş grubundaki hastalanma oranındaki artış genel artışın çok üzerine çıkmış durumda.