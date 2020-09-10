Çocukken cinsel istismara uğrayan kadının kürtaj talebinin engellenmesi davasında emsal karar

Birden fazla kişinin cinsel istismarı sonrası hamile kalan R.G.’nin ailesi, 2017’de gebeliğin sonlandırılması için Mut Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurmuştu. Hâkimlik, bu talebin soruşturmayı yürüten Mut Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılması gerektiğini belirterek, başvuruyu usulden reddetti. Ailenin talebi üzerine başsavcılık soruşturma dosyasını hâkimliğe gönderdi ancak hâkimlik, başsavcılığın bu talebini reddetti.

Daha sonra R.G., başsavcılığa hitaben, yaşı ve psikolojik durumu nedeniyle bebeği doğurmak istemediğini, gebeliğin sonlandırılmasının hayatını tehlikeye sokup sokmayacağı hususunda rapor aldırılmasını talep ettiğini belirten bir dilekçe yazdı. Bunun üzerine Başsavcılık, Adlî Tıp Kurulu’ndan rapor aldırdı. Raporda, annenin hayatını tehlikeye atan normal gebelik komplikasyonları gelişebileceği, gebeliğin sonlandırılmasının hem anne hem de ceninin tıbbî yararına olacağı belirtildi.

Başsavcılık, soruşturma dosyasının son hâlini hâkimliğe tekrar gönderdi ancak hâkimlik, Adlî Tıp Kurulu raporunun yeterince ayrıntılı düzenlenmediği gerekçesiyle başsavcılığın talebini yine reddetti. R.G’nin karara itirazı da kabul edilmedi.

Başsavcılık bu defa karar verilmesi için soruşturma dosyasını sulh hukuk mahkemesine gönderdi ancak mahkeme görevsizlik kararı vererek, dosyanın hâkimliğe gönderilmesi gerektiğini belirti. Başsavcılık dosyayı hâkimliğe tekrar gönderdi ancak hâkimlik, daha öncesinde verdiği kararın kesinleştiğini belirterek başsavcılık talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Emsal karar 'kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildi'

Cumhuriyet'in bildirdiğine göre AYM, bugün Resmi Gazete’de yayınlanan kararında kürtaj talebinin engellediği yönünde değerlendirmede bulundu. Kararda, “Olaydaki şartlar bütün olarak değerlendirildiğinde mümkün olan en kısa sürede verilmesi gereken karar, zaman faktörünün kritik öneme sahip olduğu yaklaşık iki aylık sürede bir türlü verilememiştir. Yargı makamlarının tutumu başvurucunun gebeliğin sonlandırılması imkânına erişmesini imkânsız kılmış ve başvurucuya aşırı bir külfet yüklemiştir” denildi. R.G’nin doğurmaya mecbur bırakılması ve maddi ve manevi varlığının ihlal edilmesi sonucu R.G.’ye 100 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı: 20 haftayı geçince zaten yasak kapsamına girer diye süreci uzatıyorlar

Cinsel istismarı takip eden süreçte kürtaja yönelik engelleme girişimi konusunda soL'a değerlendirme yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hande Gündoğdu, “Anayasa Mahkemesinin anayasaya saygılı olması sevindirici. Kürtaj yasak değil kanunen ancak genelde devlet hastaneleri bunu yapmaktan kaçınıyor." yorumunda bulundu.

10 haftaya kadar yasal olan kürtajın cinsel istismar durumlarında 20 haftaya kadar yasal olduğunu hatrılatan Gündoğdu, "Kadının kürtaj olmak istiyorum demesi yeterli. Evli, bekar fark etmiyor." dedi.

10 aya kadar kadının kendi beyanıyla kürtaj olabilmesinin evrensel hukuk kuralları açısından kadının vücut bütünlüğüyle ilgili olduğunu vurgulayan Avukat Hande Gündoğdu "Bir başkasının rızasına ve beyanına ihtiyacı yok. Bu kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak. Bu dosyada anne babanın da talebi ve rızası olduğu halde kürtaj gerçekleştirilmemiş. Nasıl hastaneler biz yapamıyoruz diyor? Kürtaj yasak deyip gönderiyorlar insanları. Aslında 10 haftaya kadar böyle bir yasak yok." dedi.

Uygulamada kürtajın fiilen yasakandığını ve kadının haklarının ihlal edildiğini söyleyen Gündoğdu, "Fakat gerçekleşen şu. Buna dair bir yasağın olmaması en temel insan haklarıyla ilgili ve vücut dokunulmazlığıyla ilgili. Hastaneler, klinikler ve bu olayda yargı 20 haftayı geçince zaten yasak kapsamına girer diye süreci uzatıyorlar. Dolayısıyla aslında bir insanın kanuni hakkını süreci uzatarak elinden alıyor. Burada çocuk talep ediyor, anne babanın da onayı var."

'Bebek niye ölüyor, tecavüze uğrayan anne ölsün' gibi gerici söylemler böyle süreçlerde etkili oluyor

Gündoğdu şu yorumda bulundu:

"Bir de burada çocuk istismara uğramış. 'Bebek niye ölüyor, tecavüze uğrayan anne ölsün' gibi gerici söylemler de bu sürecin geciktirilmesinde etkili oluyor.

Kürtaja bu kadar yüklenmelerinin nedeni kadının kendi bedenine ilişkin karar alma hakkını sınırlandırmaktı. Ama Anayasa Mahkemesi anayasaya uygun karar vermesi bile bizi sevindiriyor."