Çocuk Parkı'nı yıkıp benzin istasyonuna çeviren plana onay

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin çocuk parkını benzin istasyonuna çeviren imar planı değişikliği teklifini, AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul etti. CHP grubu teklife ret oyu verdi.

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarında, Çekmeköy Belediyesi tarafından, onaylanmak üzere gönderilen imar planı değişikliği teklifini görüştü. AKP’li Çekmeköy Belediyesi, halen çocuk parkı olarak kullanılan, 5 bin metrekareden büyük bir alanın akaryakıt ve servis alanına alınmasını ve buna karşılık, yaklaşık 2 kilometre mesafedeki belediye hizmet alanın da park alanına alınmasını teklif etti.

Birgün’den Dilara Şimşek’in haberine göre; CHP grubu adına söz alan meclis üyesi Murat Cirav, beton duvarlara saksılar içinde asılan ve dikey bahçe olarak adlandırılan yeşillikleri savunan AKP grubunun çocuk parkını akaryakıt istasyonuna çevirmek istemesinin anlaşılır gibi olmadığını söyledi ve ekledi:

“Burada çocuk parkı var. Yeşil alan var. Niye buraya akaryakıt istasyonu yapıyorsunuz? Burada rant var. Rant gelince yeşil alan kalkıyor, ranta dönüşüyor. Burası çocuk alanı, çocuk parkı olarak kalsın. Oradaki insanlar, muhtarlar yapılmaması için imza topladılar.”

AKP’li İmar Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol ise eleştirilere cevap verirken, Çekmeköy Belediyesi’nin bir başka yere park yapacağını söyledi. Akyol, 250 metre mesafedeki bir başka belediye hizmet alanının park alanına alındığı söyledi. Ancak Tapu ve Kadastro sorgulamasına göre söz konusu yer yaklaşık 2 bin 150 metre mesafede ve orman kenarında bulunuyor.