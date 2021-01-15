Çocuk istismarından sabıkalı bölüm başkanı, Marmara Üniversitesi'nden istifa etti

ABD'de çocuk istismarından sabıkası olduğu ortaya çıkan Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Abdüssamed Köse, üniversitedeki görevlerinden istifa etti. Karar üniversite tarafından duyurulurken, Köse'nin neden istifa ettiğine ilişkin bir bilgi yer almadı.

Kamuoyu Duyurusu📢

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarından Doç. Dr. Abdüssamed Köse öğretim üyeliğinden istifa etmiştir. — Marmara Üniversitesi 🏡#HayatEveSığar (@marmaraunv) January 15, 2021

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölüm başkanı Doç. Dr. Abdüssamed Köse'nin ABD'de çocuk istismarı suçundan sabıkalı olduğu bilgisinin kamuoyunda gündeme gelmesini takip eden istifaya ilişkin Köse'den de herhangi bir açıklama gelmedi.

2015'te Texas polis kayıtlarına göre Köse, internetten mesajlaşarak bir çocukla tanıştı ve cinsel içerikli konuşmalar yaptı.

Çocuğun evine gittiği sırada gözaltına alınan Köse ABD’deki ruhsatının iptal edilmesini takiben Türkiye’ye döndü.

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’de Psikoloji Bölüm Başkanı olan Köse, Marmara Üniversitesi’nin internet sitesinde "Samed Köse" ismiyle yer alıyordu.