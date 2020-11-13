Çocuk istismarcısı Uşşaki tarikatı liderinin yazışmaları ortaya çıktı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 12 yaşındaki kız çocuğuna istismardan tutuklanan AKP destekli Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban'ın WhatsApp konuşmalarını yazdı.

Şağban’ın bugün hakim karşısına çıkacağını hatırlatan Saymaz, "Duruşmada, Şağban ile mağdur çocuk Y.A. arasındaki, bugüne dek bilinmeyen WhatsApp yazışmaları mahkemeye sunulacak" dedi.

17 Mart tarihli yazışma şöyle:

Şağban: Bir daha sır açma, tamam mı?

Y.A: Tamam

Şağban: Rüyamda nikah görmüştüm dedi.

Y.A: Anladım, teşekkür ederim.

Şağban: Önemli değil, sen iyi ol, yeter

Y.A: Allah razı olsun.

Şağban: Ben senin ismini niye Ayşe koydum. Zuhurat olmasa yanına bile yaklaşmam. Yazışmaların hepsini boşalt e mi.

Çocuk başka bir dergahta daha istismara uğramış

Yazışmada çocuğun "kendisine rüya aleminde nikahlandırıldığını söylediğini" aktaran Saymaz, Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak'la görüştüğünü yazışmanın bir yıllık geçmişe sahip olduğunu ve bir kısmının Şağban tarafından sildirildiğini de belirtiyor.

Burak, Y.A.'nın yalnızca Sakarya'da değil, İstanbul'da bir dergahta da istismara uğradığını savunuyor. Çocuğun mağdur edildiğinde 12'den küçük olduğunu vurgulayan Burak, cezanın 10 yıldan az olamayacağını söylüyor.