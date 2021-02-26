Çocuk istismarcısı tarikat liderinden aşağılık savunma: 'Demek ki akıllanmamış'

Sakarya’da Uşşaki tarikatı lideri "Fatih Nurullah" takma adlı Eyüp Fatih Şağban’ın 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Şağban’ın avukatı aşağılık bir savunma yaparak çocuğu suçladı ve "Demek ki akıllanmamış" ifadesini kullandı.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre sanık avukatı "Çocuğun savcılık ve mahkemedeki ifadeleri tutarsız" iddiasında bulundu ve şu ifadeleri kullandı: "Ben 12-13 yaşında bir çocuk olsam ve tacize uğrasam allak bullak olurum. Çocuk 2 sene önce de tacize uğradığını söylüyor. O zaman niye tekrar dergaha gelmiş, demek ki akıllanmamış.”

Bu sözler üzerine mağdur çocuğun avukatları ile sanık avukatı arasında tartışma yaşandı.

Duruşmada söz verilen sanık Eyyüp Fatih Şağban ise "kumpasa uğradığını" ileri sürdü.

Mahkeme makul sayıda tanığın dinlenilmesine, Şağban'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Şağban hakkında çocuğa zincirleme istismar suçundan 22,5 yıla, çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçundan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.