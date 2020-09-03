Çocuk istismarcısı tarikat lideri yıllarca AKP'nin üst düzey protokollerinde yer aldı

Çocuğun cinsel istismarından tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’ın, AKP iktidarı boyunca devletin en üst protokollerinde yer aldığı biliniyor.

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Sosyal medyada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Cumhuriyet düşmanlığıyla bilinen Kadir Mısırlıoğlu'yla görüntüleri paylaşılan Nurullah'ın Ankara'da Hacı Bayramı Veli Camii'nin açılışında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı sahnede bulunduğu ortaya çıkmıştı:

Aynı günden bir görüntü tarikatın paylaşımında şöyle yer bulmuştu:

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın, Melih Gökçek ve Kadir Mısırlıoğlu'nun yanısıra eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, eski Başbakan Yardımcısı ve AKP milletvekili Yalçın Akdoğan'ın da aralarında olduğu birçok AKP'li ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

2016 yılında Odatv tarafından derlenen, Nurullah'ın AKP protokollerindeki fotoğraflarından bazıları şöyle:

Fesli Kadir'le görüntüler

Fatih Nurullah’ın, Atatürk ve Cumhuriyet devrimleri düşmanlığıyla bilinen Kadir Mısıroğlu’yla da görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Nurullah, 2015 yılında İstanbul’da bir etkinlikte Mısıroğlu'yla birlikte yan yana samimi pozlar veriyor. 2015 yılının Şubat ayında Üsküdar’da düzenlenen bir etkinlikte çekilen videoda etkinlik alanına gelen Kadir Mısıroğlu’nu ayakta karşılayan Fatih Nurullah’ın, Mısıroğlu’nun elini öpmeye kalkıştığı, ancak Mısıroğlu’nun buna izin vermediği görülüyor. Nurulah’ın, Mısıroğlu’nun konuşma yapacağı sırada mikrofonu uzatarak “Buyurun sultanım” dediği duyuluyor.