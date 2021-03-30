Çocuk istismarcısı patrona 11 yıl hapis cezası

Ağrı’da 16 Temmuz 2020 tarihinde 10 yaşındaki Ö.D.'yi istismar eden Ağrı Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Şahin’in yargılandığı dava bugün görüldü.

Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Nizamettin Şahin hiçbir indirim hükmü uygulanmaksızın toplam 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada sanık Nizamettin Şahin’in avukatları "Müvekkilim AK Partili olmasından dolayı saldırılara uğramaktadır" diye savunma yaptı.

Davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği yaptığı açıklamada, "Bu ceza yetmez, eylemin istismarın 'sarkıntılık düzeyinde kaldığı' değerlendirilmesine itiraz edeceğiz!" dedi.

Sanık Nizamettin Şahin hiçbir indirim hükmü uygulanmaksızın toplam 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Ancak bu ceza yetmez, eylemin istismarın sarkıntılık düzeyinde kaldığı değerlendirilmesine itiraz edeceğiz! #SusmaAğrı https://t.co/aCH8XTSxBc — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocuklarve1) March 30, 2021

Ne olmuştu?

Ağrı’da 10 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismarının ortaya çıkmasının ardından fail Nizamettin Şahin tutuklanmıştı. Aile seslerini kamuoyuna duyurabilmek adına çocuklarının görüntülerini sosyal medyada paylaşmış ve dayanışma beklediklerini belirtmişti. Bunun üzerine Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları Hande Gündoğdu ve Ayten Topcuoğlu dava dosyasını üstlenmişti.

Avukatlar Ayten Topcuoğlu ve Hande Gündoğdu, savcılık talimatı olmadan çocuğu özel harekatla zorla muayeneye götüren yetkililer hakkında "görevi kötüye kullanmak"tan suç duyurusunda bulunmuştu. Nizamettin Şahin ise çocuğun korunması için dosyaya konulan gizlilik kararına itiraz etmişti.

İddianamede Ö.D açısından "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" olmak üzere 2 ayrı suçtan şüphelinin cezalandırılması istendi. Ayrıca iddianamede Şahin'in başka bir çocuğu da istismar ettiği ve bu nedenle ceza istendiği yer almıştı.