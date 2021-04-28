Çocuk işçiye işkence yapan patronlara hapis talebi

İstanbul Kağıthane’de 15 yaşındaki çocuk işçi E.Y.’yi darp edip video kaydı alan iki sanık hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası açıklama yapan baba Ayhan Y., “Oğlum olaydan sonra, yatakta ağlıyor, baba beni kurtar diyor” dedi. İddianamede şüphelilerden Samet Karadağ’ın 2 yıl, Yücel Bayır’ın ise 3,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada ilk olarak konuşan mağdur E.Y, Samet Karadağ’ın babasına ait iş yerinde çırak olarak çalıştığını ifade etti. Sanıklar Yücel Bayır ve Samet Karadağ’ın zaman zaman sebepler bulup kendisini dövdüğünü söyleyen E.Y., “Olay tarihinde çalışırken sanık Yücel beni çağırmış, gürültü nedeniyle duymadım. Gelip beni eliyle dövdü. Yere yatırıp tekme ve yumrukla vurdu. O sırada Samet elinde cep telefonu ile kameraya çekti. Bir yandan da güldü. Ancak Samet bana vurmadı” ifadelerini kullandı.

Çocuğun ifadesinin ardından görüşü sorulan psikolog, E.Y. ile duruşmadan önce görüştüğünü belirterek, “Sanıklar tarafından devamlı şekilde şiddet gördüğünü beyan etti. Devamlı aşağılanmış ve baskı altında tutulmuştur. Kendisi rahatlıkla ifade verebilmektedir. İfadesine itibar edilebilir” dedi.

Mahkeme, duruşmayı tanıklar ve sanık avukatlarının hazır edilmesi için erteledi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan baba Ayhan Y, “Beni hiç konuşturmadılar, ama uğraşacağım. ‘E.’nin elini biz kesmedik’ dediler, E. de ‘Kestiler’ dedi” şeklinde konuştu. Sanıkların ceza almalarını istediğini ifade eden baba Ayhan Y., oğlunun beyin ameliyatı geçirdiğini söyleyerek, “Olaydan sonra kendi kendine sayıklıyor, yatakta ağlıyor. Baba beni kurtar diyor” diye konuştu.

İddianameden

Şüphelilerden Bayram Samet Karadağ’ın “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle yaralama” suçlamasıyla 8 aydan 2 yıla kadar hapsi istenirken Yücel Bayır hakkında ise “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla yaralama” ve “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle yaralama” suçlamasıyla toplam 1 yıl 2 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.